Mercato Napoli, concorrenza spietata per l’attaccante: affare in salita?

Sebastiano Esposito finisce nel mirino di tante squadre italiane. Dopo Napoli e Torino, anche la Lazio entra nella competizione per l’attaccante del Cagliari, come rivela Il Tempo. Il Como monitora il classe 2002 per esigenze di liste europee.

Esposito: la Lazio sfida Napoli e Torino per il centravanti

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste accelera i piani della Lazio sul mercato offensivo. La società ha identificato in Esposito un profilo funzionale al progetto tecnico, soprattutto dopo una stagione positiva con la maglia rossoblù. Il presidente Claudio Lotito spinge per concretizzare l’operazione in tempi brevi, consapevole che la concorrenza non dorme.

Chi è veramente interessato? Oltre Napoli e Torino, il Como rappresenta una minaccia concreta per questioni di compliance normativa europea. La necessità di inserire talenti formati nei vivai italiani rende Esposito una soluzione tattica oltre che calcistica. La Lazio però parte in vantaggio grazie alla disponibilità economica e alla progettualità immediata sotto la guida di Gattuso.

Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari durante una partita di Serie A

Mercato estivo: Esposito tra le sorprese della sessione

Il classe 2002 rappresenta uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo. La sua valutazione non raggiunge cifre proibitive, elemento che spiega l’interesse di molte squadre. La Lazio vuole chiudere prima che il Napoli avanzi proposte concrete, mentre il Torino rimane in attesa di sviluppi.

Esposito avrà voce decisiva sulla sua destinazione. Una eventuale permanenza al Cagliari rimane improbabile, considerando le ambizioni del giocatore e le offerte ricevute. I partenopei potrebbero contare anche sulle forti radici dell’attaccante.