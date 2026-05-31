Il Napoli sfida il club di Serie A per il rinforzo estivo: i dettagli

Dodò è nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia destra: secondo il ‘Corriere dello Sport’, Giovanni Manna ha individuato l’esterno brasiliano della Fiorentina come priorità per la difesa.

Dodò e il duello con la Roma: Allegri vuole il brasiliano

Il laterale classe ’98 rappresenta l’obiettivo concreto di Massimiliano Allegri per completare le rotazioni sulla corsia destra. Gli azzurri intendono affiancare Dodò a Giovanni Di Lorenzo, creando una soluzione tattica che consenta al capitano di rifiatare durante la stagione.

La Roma, però, ha già mosso i primi passi: Gian Piero Gasperini ha chiesto il brasiliano per costruire una catena laterale tutta verdeoro insieme a Wesley.

Lo scontro diretto tra i due club partenopeo e capitolino accende il mercato estivo. Napoli e Roma si contendono un profilo di assoluto spessore, con il direttore sportivo azzurro pronto a tessere i contatti ufficiali con la Fiorentina per anticipare le mosse della concorrenza.

Dodò: esperienza italiana e prezzo accessibile per il Napoli

Perché Dodò rappresenta la scelta giusta per il Napoli? Il brasiliano vanta quattro stagioni in Serie A, una conoscenza ottima delle dinamiche tattiche italiane e un adattamento immediato senza rischi di ambientamento. La Fiorentina lo valuta 15 milioni di euro, una cifra estremamente congrua per le casse azzurre.

Giovanni Manna ha scelto di puntare su Dodò piuttosto che su profili più giovani come Anan Khalaili. La solidità e l’esperienza del laterale viola superano le prospettive di crescita dei talenti stranieri ancora in fase di ambientamento. Con quattro campionati italiani alle spalle, Dodò garantisce rendimento immediato e affidabilità tattica.