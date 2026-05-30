Allegri-Napoli, spunta un intoppo: il dettaglio nel contratto con il Milan slitta la firma

Massimiliano Allegri non ha ancora firmato con il Napoli: secondo l’ANSA, l’allenatore pretende una buonuscita da 1 milione di euro dal Milan prima di liberarsi del suo contratto con il Milan in scadenza 2027.

Allegri e il Milan: lo scoglio dei 5.5 milioni

La trattativa tra Allegri e la SSC Napoli si arena su un dettaglio economico che rivela le complicazioni nascoste dietro ogni cambio di panchina. Il tecnico toscano percepisce 5.5 milioni annui dal Milan, mentre guadagnerà 4.5 milioni in azzurro. La differenza di 1 milione rappresenta esattamente quanto l’allenatore richiede come compenso per rescindere anticipatamente il rapporto. Non è una cifra spropositata, ma serve comunque tempo per definire gli ultimi dettagli burocratici e legali.

Massimiliano Allegri sorride durante un evento

Allegri già lavora con Manna: Rabiot nel mirino

Cosa sta accadendo sul fronte mercato mentre la firma rimane in sospeso? Allegri è già operativo con il direttore sportivo Giovanni Manna e ha individuato il primo rinforzo per il centrocampo. Adrien Rabiot, fedelissimo del tecnico ai tempi della Juventus, rappresenta il candidato principale per affiancare Scott McTominay a centrocampo.

La mossa rivela l’intenzione del Napoli di non attendere la firma ufficiale per muoversi sul mercato. Rabiot conosce perfettamente i metodi di Allegri e la sua esperienza internazionale potrebbe alzare il livello della mediana azzurra. Non è casuale che il tecnico punti subito su un giocatore che ha già frequentato i suoi schemi tattici.

Rimangono ancora alcuni giorni per risolvere la questione buonuscita col Milan. Non esiste alcun ostacolo insormontabile, soltanto la necessità di trovare un accordo su cifre che soddisfino entrambi. Una volta definito questo aspetto, la firma di Allegri diventerà ufficiale e il Napoli potrà procedere con tranquillità nella costruzione della rosa.