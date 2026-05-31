Futuro Alisson Santos, riscatto o addio? Arrivata la decisione!

Il messaggio sui social dell’esterno brasiliano aveva generato timore tra i tifosi partenopei e alimentato speculazioni su un possibile ritorno in Portogallo. A Bola, quotidiano lusitano, ha chiarito che il post rappresentava un addio alla stagione, non al club. De Laurentiis aveva manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione di riscatto già da tempo, ma l’annuncio ufficiale era stato rimandato a causa delle priorità legate alla scelta del nuovo allenatore. Con l’arrivo di Max Allegri, nulla fa pensare ad una seperazione.

Alisson-Napoli: quanto costa l’affare

L’importo complessivo che il Napoli verserà allo Sporting ammonta a 20 milioni di euro. Dei 3,5 milioni già pagati come quota di prestito nella prima metà della stagione, si aggiungeranno i 16,5 milioni del riscatto vero e proprio. Una spesa importante, ma giustificata dalle prestazioni del classe 2002 nel campionato italiano.

Alisson ha collezionato 4 gol in 15 partite nel suo primo approccio alla Serie A, un rendimento che ha sorpreso positivamente l’ambiente azzurro.

Alisson Santos in campo con la maglia azzurra del Napoli

Alisson ha colpito tutti: chiusura imminente

Nei prossimi giorni potrebbe, dunque, arrivare il verdetto definitivo. Il Napoli intende blindare il giocatore con un accordo di lunga durata, proteggendo così l’investimento dai possibili corteggiamenti di club europei più prestigiosi. L’operazione si concluderà senza ulteriori intoppi, confermando la volontà della società partenopea di mantenere i pilastri della squadra che ha impressionato nella seconda metà di stagione.

La permanenza di Alisson al Napoli garantisce continuità al progetto tattico di Allegri, che avrà a disposizione un esterno offensivo in crescita costante.