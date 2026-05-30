Napoli, Allegri vuole rivoluzionare la difesa: i due principali obiettivi

Allegri riparte dalla difesa a quattro al Napoli: Gila e Gatti sono i due centrali nel mirino di Manna per rinforzare un reparto in crisi nell’ultima stagione.

Gila e Gatti: i nomi per la retroguardia azzurra

Il tecnico ha già deciso l’assetto difensivo e punta su profili di qualità per completare il pacchetto dei centrali. Gila, già monitorato dalla società partenopea, rappresenta una priorità: ha le caratteristiche giuste per adattarsi al nuovo progetto tattico. Gatti, invece, non è certo di proseguire alla Juventus e diventa un’opportunità concreta per gli azzurri.

La retroguardia azzurra ha faticato tremendamente durante la scorsa annata. Concedere troppi gol e subire pressione costante hanno reso evidente il bisogno di interventi mirati. Allegri vuole costruire una difesa solida e affidabile, capace di reggere le esigenze di un calcio moderno e veloce. I due centrali selezionati possiedono esperienza e tecnica per operare in un sistema a quattro ben strutturato.

Allegri: la scelta tattica della difesa a quattro

Qual è il vantaggio della difesa a quattro rispetto ad altre soluzioni? Offre maggiore equilibrio in fase di possesso e consente ai terzini di spingere più aggressivamente. Un modulo che Allegri conosce perfettamente e che intende implementare da subito al Napoli, abbandonando gli esperimenti tattici della stagione precedente.

La scelta del modulo non è casuale. Allegri ha costruito la sua reputazione proprio su difese organizzate e compatte, capaci di soffrire senza crollare e di colpire in ripartenza. Gila e Gatti rappresentano i profili giusti per questo progetto: centrali moderni, capaci di giocare con i piedi e di adattarsi a una pressione alta quando richiesta.

L’operazione di mercato dipenderà dalle valutazioni economiche e dalla volontà dei club attuali. Il Napoli ha già contatti avanzati per Gila e sta sondando la disponibilità della Juventus per Gatti. Se entrambi gli accordi dovessero concretizzarsi, la difesa azzurra diventerebbe uno dei reparti più competitivi della Serie A, fornendo ad Allegri le fondamenta per costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli.