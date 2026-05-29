Napoli, spunta il piano di mercato concordato con Allegri: i dettagli

Massimiliano Allegri e Giovanni Manna hanno definito le linee guida del mercato: tre partenze certe e Scott McTominay fulcro tattico della nuova costruzione azzurra.

Allegri-Manna: le tre cessioni già decise

Il confronto tra il nuovo allenatore del Napoli e il direttore sportivo ha chiarito gli obiettivi della stagione. Juan Jesus, Anguissa e Lukaku lasceranno il capoluogo campano. Sul centrocampista camerunense restano valutazioni sulle offerte in arrivo, ma l’intenzione del club è quella di procedere alla cessione. La rosa azzurra subirà una trasformazione radicale rispetto all’ultima stagione, con Allegri chiamato a ricostruire il progetto su fondamenta diverse.

Le tre partenze liberano risorse economiche significative. De Laurentiis ha affidato a Manna il compito di reinvestire il ricavato in profili funzionali al calcio del nuovo tecnico. Lukaku rappresenta la cessione più impattante: l’attaccante belga ha generato dibattito costante sulla sua permanenza, e ora arriva la scelta definitiva di lasciarlo partire.

McTominay leader del nuovo Napoli: il ruolo che Allegri gli affida

Scott McTominay diventa il perno intorno al quale Allegri costruisce il centrocampo azzurro. Lo scozzese ha dimostrato con Antonio Conte di possedere le qualità fisiche e tecniche per incidere al massimo livello. Con il nuovo allenatore continuerà a ricoprire un ruolo centrale, con la responsabilità di trascinare i compagni e garantire equilibrio tattico.

Quale ruolo esatto avrà McTominay? Non un cambio radicale rispetto a quanto fatto con Conte, ma una possibile evoluzione. Allegri punta a sfruttare la sua versatilità nei due anni precedenti e la capacità di inserirsi in attacco. Le fortune del Napoli dipenderanno in larga parte dalla continuità e dallo step in avanti che il centrocampista potrà compiere nel 2026.

McTominay ha già dimostrato di comprendere i meccanismi del calcio italiano. La sua conferma rappresenta un elemento di stabilità in una fase di transizione. Allegri non stravolge l’assetto offensivo, ma lo affina. Il calciatore scozzese avrà compiti ancora più ambiziosi rispetto al passato, con maggiore libertà di movimento e responsabilità nella costruzione del gioco.

Napoli: il mercato e la visione di Allegri

La strategia è chiara: liberare spazi di bilancio attraverso le cessioni e investire su profili in linea con il calcio di Allegri. Manna e il nuovo allenatore hanno allineato le visioni sul mercato, elemento cruciale per evitare frizioni nelle prossime settimane. Le tre partenze costituiranno il primo step di una ricostruzione che toccherà ogni reparto.

Il Napoli di Allegri prenderà forma nei prossimi mesi. Con McTominay punto fermo e le tre cessioni ormai definite, il club campano ha il quadro iniziale della nuova stagione. Il mercato estivo sarà decisivo per completare un organico competitivo, e la visione tattica del nuovo allenatore guiderà ogni scelta. I tifosi azzurri attendono risposte concrete sul calciomercato Napoli e sulla capacità di Allegri di restituire competitività alla piazza.