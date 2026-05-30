Clima teso a Napoli, ora ADL è irritato! Cosa sta succedendo

La scelta sembra essere fatta e definita: Aurelio De Laurentiis ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli. Tutto concordato con il tecnico, tanto che la notizia è stata confermata da tutti i più esperti operatori di mercato calcistico. Cosa succede allora? Allegri e il Milan non hanno ancora risolto la questione buonuscita.

Allegri-Milan, ancora non si chiude: ADL irritato

Come riportato da Nicolò Schira, Allegri e Milan non hanno ancora trovato un accordo per la buonuscita. Il clima tra le parti è teso, come ci si poteva aspettare dopo la conclusione dell’annata fallimentare che ha portato a un esonero di praticamente tutta la dirigenza e allenatore.

Clima teso anche in casa Napoli, da parte di ADL. Il patron partenopeo non sta apprezzando particolarmente questa lunga attesa, tanto da essere irritato e avendo fretta di chiudere. Per il momento nulla fa presagire un fallimento della trattativa, ma questa attesa sta ‘snervando’ tutte le parti in causa.