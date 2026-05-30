Napoli, Allegri punta il giocatore: lo vuole al posto di Anguissa

Adrien Rabiot potrebbe lasciare il Milan per raggiungere Massimiliano Allegri al Napoli. Secondo Corriere dello Sport, l’olandese rappresenta l’opzione principale per rinforzare il centrocampo partenopeo qualora Zambo Anguissa dovesse partire.

Rabiot e Allegri: il legame che torna utile

Il francese conosce bene il tecnico dalla loro esperienza juventina. Allegri lo considera un “cavallo pazzo”, perfetto per il suo progetto tattico. Al Milan, Rabiot non ha trovato l’assetto ideale e la possibilità di seguire Allegri a Napoli potrebbe rappresentare una soluzione concreta per entrambi. Il giocatore avrebbe già manifestato interesse verso questa direzione, consapevole dell’opportunità di giocare con continuità in un progetto ambizioso.

La situazione di Anguissa rimane la chiave. Se il camerunese dovesse trasferirsi altrove, gli azzurri avrebbero subito disponibilità economica e necessità di rinforzo nel reparto. Rabiot possiede le caratteristiche per colmare questo vuoto: qualità tecnica, dinamismo e affidabilità tattica. Non è un dettaglio che conosca già il sistema di gioco che Allegri intende implementare.

Napoli, il centrocampo rivoluzionato

Allegri ha intenzione di trasformare il volto del centrocampo partenopeo. Un centrocampista come Rabiot cambierebbe gli equilibri, permettendo soluzioni tattiche diverse rispetto al passato. L’acquisto del francese comporterebbe una spesa significativa, ma la dirigenza sembra convinta dell’importanza di accontentare il nuovo allenatore fin dai primi movimenti di mercato.

Quale sarà la decisione di Anguissa? Il giocatore camerunese rimane una pedina importante, ma il mercato estivo potrebbe portarlo altrove. Allegri, intanto, lavora già per costruire la sua squadra. Rabiot rappresenta il primo vero obiettivo concreto per il centrocampo del Napoli. L’operazione potrebbe concretizzarsi a giugno, quando si apriranno spazi maggiori sul mercato e i movimenti in uscita diventeranno più evidenti.