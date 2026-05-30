McTominay da brividi: il messaggio social per Gilmour è stupendo (FOTO)

Billy Gilmour dovrà saltare il Mondiale a causa di un infortunio al ginocchio accusato nell’amichevole di oggi della sua Scozia contro Curacao, che purtroppo potrebbe compromettere anche la sua stagione al Napoli. Subito sono arrivati vari messaggi di vicinanza per lui, fra cui anche quello del compagno di mille battaglia Scott McTominay.

McTominay e il Napoli accanto a Gilmour

In una storia su Instagram McTominay ha voluto lasciare un messaggio per il compagno di club e di Nazionale Gilmour, che salterà il Mondiale (e non solo) per l’infortunio di oggi. Le parole sono di grande affetto:

“Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e non meritavi questo. Alza la testa: i giocatori, lo staff e il paese ti amano”.

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Anche il Napoli si è mostrato solidale con il suo calciatore con un semplice, ma sentito: “Forza Billy, siamo tutti con te“.