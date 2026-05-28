Mercato Napoli, cambia il destino di Lukaku? Allegri lo voleva al Milan

Nelle ultime settimane, o addirittura negli ultimi mesi, si è parlato molto del futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non ha dato una mano al Napoli in questa stagione a causa degli infortuni. L’addio in estate sembra l’unica via percorribile, ma Allegri lo apprezza particolarmente.

Il Napoli aspetta Conte: Lukaku riflette sul futuro

L’arrivo di Allegri cambia il destino di Lukaku e del Napoli? Forse no, ma è giusto tenere in considerazione l’ipotesi. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interesse del Milan, ma adesso sarà Max a raggiungere l’ex attaccante del Chelsea.

Il tecnico toscano punta tanto sul gioco verticale e sicuramente Hojlund sarà un punto di riferimento lì davanti. Lukaku, dal canto suo, sarebbe una grande alternativa. La società ci penserà insieme al diretto interessato, al suo entourage e al nuovo allenatore.