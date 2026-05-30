Infortunio Gilmour, trema anche il Napoli: il comunicato ufficiale fa preoccupare tutti

Billy Gilmour salterà il Mondiale 2026 con la Scozia a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato nell’amichevole contro Curaçao. La federazione scozzese ha confermato ufficialmente il forfait del centrocampista del Napoli.
Gilmour fuori dal Mondiale: la Scozia perde il suo talento in mezzo al campo
La nazionale scozzese ha comunicato che il classe 2001 non potrà partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. L’infortunio al ginocchio subito durante la partita vinta 4-1 contro Curaçao lo costringerà a un lungo periodo di riabilitazione presso il club azzurro. Una perdita significativa per la Scozia, che vede sfumare uno dei suoi elementi più tecnici nel centrocampo.
Nel comunicato ufficiale, la federazione ha dichiarato: “Ci dispiace annunciare che l’infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella partita odierna gli impedirà di partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Tutti coloro che fanno parte della Nazionale scozzese maschile augurano a Billy una pronta guarigione. Ora tornerà al suo club, l’SSC Napoli, per iniziare la riabilitazione”.
Napoli, contraccolpo pesante per la stagione: Gilmour in stop
Per gli azzurri si tratta di un colpo durissimo. Dopo una stagione complicata, il centrocampista rappresentava una risorsa importante per il progetto tecnico in vista della prossima annata. Il club partenopeo è già in contatto con i medici della nazionale scozzese per coordinare il percorso di recupero. Si teme una rottura del legamento crociato, una diagnosi che comporterebbe uno stop prolungato.
Quale sarà la tempistica di rientro? Dipenderà dall’esito degli accertamenti strumentali e dalla gravità dell’infortunio. Nel frattempo, Gilmour resterà al Napoli per la riabilitazione sotto supervisione medica. Il centrocampista del Napoli dovrà ora concentrarsi esclusivamente sulla guarigione: qualora venisse confermato un infortunio grave, rischierebbe di vedere compromessa la sua stagione 2026-2027 prima ancora del suo inizio.