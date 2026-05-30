Anguissa-Napoli, addio vicino: svelata la strategia del club

Il Napoli vivrà giorni importanti con l’arrivo di Max Allegri nel quartier generale azzurro. Saranno giorni frenetici, nei quali sarà necessario cominciare a parlare di mercato e futuro, sin da subito. Ci sono alcune situazioni da risolvere e la volontà del club è quella di farlo il prima possibile. Si pensi a Zambo Anguissa, destinato a lasciare Napoli in estate.

Anguissa verso la Turchia: due club pronti all’assalto

Il divorzio tra Anguissa e gli azzurri è ormai inevitabile. Come rivela La Repubblica, il centrocampista camerunense ha interrotto il dialogo con il Napoli sul rinnovo contrattuale e il club partenopeo ha già deciso di esercitare l’opzione unilaterale fino al 2027 per poi cederlo. Una scelta dettata da ragioni tattiche e atletiche: l’infortunio di novembre lo ha consumato, le ultime settimane lo hanno visto in panchina con sempre minore continuità.

Due club turchi hanno accelerato i contatti. Galatasaray e Fenerbahce hanno richiesto informazioni ufficiali su disponibilità e cifre. La Turchia rappresenta la destinazione più concreta per il centrocampista, che a 29 anni cerca una nuova sfida lontano da Napoli.

Anguissa e i segnali di rottura: l’esclusione dall’Udinese

Cosa è accaduto realmente? Anguissa non ha partecipato ai festeggiamenti dopo il secondo posto conquistato contro l’Udinese. Un gesto che conferma la frattura già visibile nelle ultime partite di campionato, quando il tecnico ha preferito altre soluzioni a centrocampo.

L’ex Fulham è stato uno dei protagonisti principali nella conquista dei due scudetti del Napoli, ma il suo valore è calato drasticamente. La stagione 2025-26 lo ha visto fuori dai piani tattici per lunghi periodi, una marginalizzazione che non è casuale bensì il risultato di una valutazione tecnica definitiva. Il Napoli ha deciso di investire su altri profili per il centrocampo e Anguissa non rientra nei piani futuri.

Il club partenopeo non opporrà resistenza alla partenza. L’esercizio dell’opzione di rinnovo fino al 2027 serve esclusivamente a tutelate il valore del cartellino in sede di negoziazione: una mossa standard per evitare che il giocatore arrivi a scadenza. Fenerbahce e Galatasaray hanno i mezzi economici per affondare il colpo e il Napoli ascolterà offerte concrete.