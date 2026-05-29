Vlahovic, la Juve non chiude per il rinnovo: occhio al Napoli

Il Napoli regalerà un nuovo attaccante a Max Allegri, a meno di clamorose sorprese. Romelu Lukaku dovrebbe lasciare l’Italia e Lucca, per il momento, non rappresenta un’opzione valida. Il reparto offensivo va rinforzato e sulla lista di Manna ci sarebbe anche il nome di Dusan Vlahovic.

Vlahovic e la Juve: il braccio di ferro continua

Vlahovic a parametro zero infiamma il mercato: il Napoli ha avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage dell’attaccante serbo, secondo quanto rivela Tuttosport. La Juventus ritiene di aver offerto tutto quello che poteva. Vlahovic non la pensa così. Preferisce aspettare, sperando in una mossa dei bianconeri che non arriva. Nel frattempo, le altre società si fanno avanti.

Giovanni Manna conosce Dusan dai tempi della permanenza in bianconero. Il direttore sportivo azzurro ha iniziato i dialoghi con l’entourage dell’attaccante. La mossa partenopea parte da una necessità reale: trovare il sostituto di Lukaku per un’estate dove il riscatto di Hojlund dal Manchester United e il ritorno di Lucca non bastano a coprire le esigenze offensive di una squadra che deve affrontare tre competizioni.

Napoli: la strategia di Manna sui numeri

Quali sono le carte in tavola del Napoli? Il club azzurro intende proporre un contratto in linea con quello offerto dalla Juve, cercando di rendere l’opzione partenopea attraente attraverso un progetto sportivo concreto e una gestione più diretta del giocatore. Tuttavia, il tempo lavora contro Manna. Vlahovic continua a sperare in un’offerta al rialzo bianconera, un segnale che ancora non è arrivato e che potrebbe non arrivare mai.

La realtà del mercato dice che il serbo rimarrà svincolato fino a quando i bianconeri non faranno una mossa decisiva. Se quella mossa non arriverà, allora gli azzurri e le altre pretendenti avranno campo libero. Il Napoli sa di dover agire rapidamente, ma anche consapevolmente: bruciare la trattativa adesso significherebbe perdere la possibilità di convincere un attaccante di questa caratura per una cifra minima. Giugno sarà il mese decisivo per capire se il Napoli riuscirà a strappare Vlahovic alla concorrenza europea o se dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco.