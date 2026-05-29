Mercato Napoli, Anguissa può partire: chi al suo posto? Spunta l’idea con Allegri

Adrien Rabiot potrebbe diventare l’alternativa concreta al centrocampo del Napoli qualora Frank Anguissa dovesse partire. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il francese rappresenta una soluzione già monitorata dalla dirigenza partenopea.

Rabiot: il piano B per il centrocampo azzurro

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli apre nuovi scenari di mercato. Il tecnico toscano conosce bene Rabiot. Se il francese non dovesse trovare serenità al Milan, gli azzurri sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa. La situazione dipende innanzitutto dalle scelte di Anguissa: qualora il camerunese partisse, il Napoli avrebbe spazio per accogliere un nuovo elemento in mediana con caratteristiche complementari.

Quale sarebbe il vantaggio di questa operazione? Rabiot garantisce esperienza internazionale, fisicità e visione di gioco già rodata nei migliori campionati europei. Non richiederebbe tempo di adattamento e conosce già il calcio italiano, elemento non trascurabile per una squadra che vuole competere subito.