Napoli, rivoluzione in porta? Spunta il nuovo obiettivo tra i pali

Matej Kovar entra nel radar del Napoli per l’estate: secondo Sky Sport, il portiere del PSV potrebbe arrivare se uno tra Meret e Milinkovic-Savic dovesse partire.

Kovar: l’alternativa concreta in porta

La dirigenza azzurra accelera sulla ricerca di un nuovo estremo difensore. Come riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Napoli valuta Matej Kovar quale opzione per rinforzare il reparto portieri nella prossima finestra di mercato. Il calciatore, attualmente in prestito al PSV dal Bayer Leverkusen, rappresenta un profilo giovane con margini di crescita interessanti per il progetto partenopeo.

Meret e Milinkovic-Savic: le condizioni per Kovar

Quale scenario consentirebbe l’arrivo del portiere slovacco? L’operazione si concretizza solo se uno tra Meret e Milinkovic-Savic lascerà il club. Di Marzio ha chiarito: “Se dovesse uscire uno tra Meret e Milinkovic-Savic il Napoli potrebbe prendere Kovar, portiere del PSV in prestito dal Bayer Leverkusen“. La partenza di uno dei due estremi difensori aprirebbe uno spazio in rosa che la società intende colmare con un profilo affidabile e prospettico.

La situazione tattica e organizzativa della porta richiede valutazioni attente. Il nuovo allenatore avrà voce decisiva sulle scelte tecniche, e la sua idea di gioco influenzerà le priorità di mercato. Kovar, attualmente in prestito in Olanda, rappresenta un’opportunità di mercato che il Napoli ha già identificato come fattibile nel caso si creassero i presupposti giusti.

L’estate porterà chiarezza sulle intenzioni di Meret e Milinkovic-Savic. Se uno dei due dovesse salutare Napoli, Kovar diventerà il primo nome sulla lista del calciomercato Napoli per la porta. La strategia è tracciata: attendere sviluppi sulle eventuali cessioni, poi muoversi con decisione sul mercato estivo.