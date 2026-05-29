Napoli, operazione ai dettagli? “Tra giugno e luglio si può chiudere”

Cristiano Zeballos al Napoli ha raggiunto la fase conclusiva della trattativa. Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Leandro Aguilera, l’entourage del calciatore conferma gli avances da tempo in corso e la volontà concreta di chiudere l’operazione nei prossimi mesi.

Zeballos-Napoli: il contratto scade a dicembre, affare a 10 milioni

L’esterno del Boca Juniors ha un contratto in scadenza a dicembre, il che rende necessario il trasferimento durante la finestra estiva. Il direttore sportivo azzurro ha già avviato i contatti diretti con il giocatore, e l’offerta è pronta per la formalizzazione. La cifra pattuita si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una valutazione equilibrata che non penalizza il club argentino e consente al Napoli di operare senza sborsare importi spropositati.

Le parti mantengono un rapporto costruttivo. Il Boca non intende svalutare il proprio patrimonio, mentre il Napoli ha manifestato interesse concreto già da diverso tempo. L’affare può definirsi tra giugno e luglio, due mesi cruciali per completare tutte le pratiche amministrative e i documenti necessari.

Chi è Zeballos: l’esterno brasiliano del Boca con doti tecniche superiori

Zeballos è un calciatore intelligente e abile nel gioco uno contro uno. Ha avuto problemi fisici che lo hanno obbligato a percorsi di recupero graduale per stabilizzarsi in Prima Squadra al Boca. Ha vinto il Superclasico in solitaria, dimostrando di possedere qualità superiori alla media. Il suo approccio tattico tende più al brasiliano che all’argentino, caratteristica che lo rende versatile e adatto ai sistemi di gioco moderni.

Le difficoltà infortunistiche non incidono sulla valutazione finale. Zeballos ha sempre recuperato completamente dai problemi fisici affrontati, quindi il cartellino mantiene la sua quotazione senza sconti dovuti a pregressi problemi muscolari. Senza gli infortuni che lo hanno frenato, sarebbe già esploso come protagonista assoluto nel calcio argentino.

Napoli-Zeballos: la chiusura dell’operazione tra giugno e luglio

L’operazione procede senza ostacoli. Il giocatore ha già ricevuto i contatti diretti della dirigenza napoletana e l’interesse è reciproco. La finestra di mercato estiva rappresenta il momento ideale per concludere tutte le pratiche, dalla firma del contratto agli esami medici, senza ulteriori complicazioni burocratiche o temporali. Zeballos arriverà a Napoli per iniziare la nuova avventura con il club azzurro entro i primi mesi dell’estate.