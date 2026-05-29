Napoli, non solo Allegri e Italiano: De Laurentiis aveva sondato anche un altro giovane allenatore

Massimiliano Allegri e il Napoli avevano raggiunto un primo accordo sulla base di un biennale a circa 6 milioni a stagione prima dell’ultima giornata di campionato. Il presidente azzurro, però, aveva in mentre anche altri profili, tra questi quello di Daniele De Rossi. Come rivela Gianluca Di Marzio nel suo podcast, il feeling nasce nel marzo-aprile dello scorso anno, quando Antonio Conte inizia a lanciare i primi segnali di incertezza sulla sua permanenza al Napoli.

De Laurentiis fredda su Allegri dopo il Cagliari

Quando Conte comunica la sua decisione di lasciare il Napoli circa un mese fa, De Laurentiis ritorna su Allegri e le due parti riprendono i colloqui. Una bozza di accordo per il biennale viene raggiunta rapidamente. Tuttavia, la sconfitta contro il Cagliari raffredda gli entusiasmi. Il presidente decide di prendersi una pausa di riflessione e di esplorare altre opzioni sul mercato degli allenatori, cercando figure più giovani per avviare un ciclo diverso.

In questa fase valuta seriamente Daniele De Rossi e Vincenzo Italiano, fissando un incontro con gli agenti di quest’ultimo. L’incontro procede in modo positivo, ma De Laurentiis vorrebbe chiudere immediatamente in quella circostanza, cercando di accelerare i tempi.