Napoli, che delusione per Italiano: l’accordo con Allegri c’era già

Vincenzo Italiano ha creduto davvero di poter diventare il nuovo allenatore del Napoli. Ci ha sperato tanto, specie dopo aver comunicato al Bologna la decisione di lasciare la panchina rossoblù. Il club azzurro ha preso in considerazione l’ex tecnico della Fiorentina, ma con Max Allegri c’era già un principio d’accordo.

Di Marzio svela: “Italiano ci rimane male”

Niente da fare per Italiano, che dovrà cominciare una nuova avventura da un’altra parte. Queste le parole di Di Marzio ai microfoni di TMW:

“Italiano ci rimane un po’ male: sono stati tre giorni intensi dall’entusiasmo di accettare il Napoli alla delusione di non essere stato scelto per motivazioni che non riesce a comprendere e a giustificare. Ora valuterà altre possibilità, che sia il Milan o altre soluzioni. Allegri è pronto a una nuova avventura e a cancellare il finale di stagione col Milan per conquistare i tifosi azzurri, scettici.”

Max aveva già detto si al Napoli prima dell’ultimo turno di campionato. Questa la ricostruzione di Di Marzio.