Mercato Napoli, con Allegri cambia tutto: un centrocampista può restare

L’ufficialità legata a Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, potrebbe arrivare da un momento all’altro. Oramai, però, non ci sono più dubbi. Attorno al club azzurro, dunque, si comincia a parlare di come cambierà l’assetto tattico della squadra. Il destino di alcuni giocatori potrebbe essere diverso, vedi Anguissa. Il centrocampista africano era fuori dai piani di Conte, ma non di Max.

Anguissa: il nodo tattico del Napoli a centrocampo

Il contratto del camerunense si è automaticamente prolungato fino al 2027 dopo l’esercizio dell’opzione unilaterale da parte del club azzurro. Secondo Corriere dello Sport, la permanenza di Anguissa determinerà la strategia complessiva del centrocampo. Un centrocampista così serve ad un allenatore come Allegri, che altrimenti chiuderebbe di sostituirlo immediatamente.

Dati statistici raccontano di un Anguissa fondamentale nei momenti cruciali, ma anche di un giocatore che ha dovuto gestire infortuni frequenti. Le valutazioni sulla sua permanenza devono essere condivise tra la dirigenza e lo staff tecnico. La scelta finale determinerà se il Napoli punterà su rinforzi specifici o su una rivoluzione più profonda del reparto.

Allegri e il mercato: il fattore Juventus nella riflessione azzurra

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli introduce una variabile inattesa. Il tecnico toscano ha sempre avuto preferenze precise per il centrocampo. Adrien Rabiot resta uno dei giocatori totem di Allegri, legato al passato bianconero e rossonero. A 31 anni, il francese ha un contratto fino al 2028 con il Milan, quindi difficilmente raggiungibile, ma la suggestione rimane viva negli ambienti di mercato.

La vera domanda è semplice: il Napoli crede ancora in Anguissa come pilastro del progetto? Se la risposta è affermativa, il club non investirà in altre soluzioni offensive a centrocampo. Se invece la separazione diventa inevitabile, Max avrà bisogno di un sostituto di qualità internazionale. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire la posizione del camerunense e orientare di conseguenza il calciomercato estivo del Napoli.