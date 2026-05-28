Colpaccio Napoli, lo porta Allegri: il piano condiviso con Manna

Adrien Rabiot entra nel mirino del Napoli come alternativa tattica nel caso di cessione di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, Massimiliano Allegri avrebbe già comunicato la preferenza al centrocampo.

Allegri e Rabiot al Napoli? Il piano

La richiesta di Allegri non è casuale. Il tecnico livornese conosce bene il francese e lo ritiene il profilo ideale per sostituire il camerunense qualora dovesse partire. Schira scrive su X:

“Se Frank Anguissa lascia, Max Allegri vorrebbe avere Adrien Rabiot al Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha un buon rapporto con il centrocampista francese”.

Anguissa rimane una mina vagante nel mercato azzurro. Diverse società hanno mostrato interesse concreto per il camerunense e il Napoli non ha escluso la possibilità di ascoltare offerte importanti. Una partenza libererebbe risorse economiche e spazi di rosa, creando lo scenario ideale per l’arrivo di un rinforzo di esperienza internazionale come Rabiot.

Rabiot al Napoli: qualità e mentalità ‘alla Allegri’

Il centrocampista francese classe 1995 garantisce stabilità tattica e visione di gioco elevata. Non è una semplice sostituzione numerica: Rabiot apporterebbe quella mentalità vincente e quella qualità tecnica che caratterizza il progetto di Allegri.

La sua esperienza internazionale, maturata in club di alto livello, consentirebbe al Napoli di mantenere competitività nel centrocampo senza stravolgere gli assetti già consolidati. Una cessione di Anguissa in estate aprirebbe concretamente le porte a Rabiot.