Allegri lo voleva al Milan, ora è nel mirino del Napoli: Manna studia il colpo

L’arrivo di Massimiliano Allegri a Napoli cambia i piani di mercato del club azzurro. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è stato decisivo per portare l’ex Juve all’ombra del Vesuvio. A questo punto, dunque, è facile pensare che voglia assecondare le sue richieste. In difesa, per esempio, può diventare possibile la trattativa per Mario Gila.

Gila: la Lazio chiede 30 milioni, Allegri lo vuole subito

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri: il difensore della Lazio rappresenta la prima mossa concreta del nuovo tecnico azzurro sul mercato estivo. Il tecnico toscano aveva dato il via libera per il suo trasferimento al Milan. Quella trattativa non si concretizzò, ma la convinzione tecnica rimane intatta. Ora, con il Napoli, si può puntare Gila come rinforzo difensivo principale.

La valutazione della Lazio è ferma a 30 milioni di euro. La cifra riflette non solo il valore del giocatore, ma anche l’obbligo dei biancocelesti di versare il 50% dell’importo al Real Madrid secondo gli accordi sottoscritti quando il difensore arrivò dalla capitale spagnola. Gila ha contratto in scadenza tra poco più di un anno: nessun margine per un rinnovo con la Lazio, il che accelera i tempi di una possibile cessione.

Napoli già informato: la concorrenza internazionale

Gli azzurri avevano già sondato il terreno per Gila nelle settimane precedenti l’ufficialità di Allegri. Con l’ingaggio del nuovo allenatore, il pressing potrebbe intensificarsi rapidamente. Il profilo del centrale spagnolo corrisponde esattamente a ciò che La concorrenza non manca, in Italia e all’estero, ma il Napoli dispone di una leva importante: la fiducia personale dell’allenatore, che accelera i tempi decisionali.

La Lazio sa di dover cedere a breve, considerato il contratto in scadenza e l’impossibilità di rinnovare. Le prossime settimane definiranno se il Napoli riuscirà a chiudere l’operazione entro il budget prestabilito o se la valutazione laziale creerà frizioni nelle trattative. Gila rappresenta un investimento calcolato per il calciomercato Napoli: difensore giovane, già con esperienza internazionale, e completamente in linea con i dettami tattici di Allegri. L’estate azzurra si accenderà intorno al centrale spagnolo e alle sue valutazioni di mercato.