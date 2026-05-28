Napoli, non ci sono più dubbi: Allegri è il nuovo allenatore

È successo tutto molto in fretta, ma oramai non ci sono più dubbi sul futuro del Napoli. Dopo l’annuncio dell’addio da parte di Antonio Conte, la società azzurra ha già trovato l’accordo con un nuovo allenatore. Si tratta di Massimiliano Allegri. Manca solo l’ufficialità.

Allegri al Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale

Non ci sarà alcun ritorno per Maurizio Sarri, destinato a sedersi sulla panchina dell’Atalanta. Non sarà neanche Vincenzo Italiano a prendere il posto di Conte, nonostante l’addio al Bologna. Aurelio De Laurentiis, sotto consiglio di Giovanni Manna, ha scelto Max Allegri.

L’ex allenatore della Juventus ha vissuto un’annata difficile a Milano e nell’ultimo turno di campionato è rimasto fuori dai primi quattro posti con i rossoneri. Tuttavia, il tecnico potrà ripartire subito in un’altra piazza importante, per tornare a vincere in Italia e a far bene in Champions League.

La notizia è stata confermata da Fabrizio Romano, secondo cui la firma sarebbe in dirittura d’arrivo. L’allenatore toscano ha accettato tutte le condizioni proposte dal club. Per ADL e il suo Diretto Sportivo, si tratta del profilo ideale dopo Conte.