Allegri al Napoli: spuntano i primi dettagli sul suo staff tecnico

Massimiliano Allegri porta con sé a Napoli uno staff tecnico costruito su uomini di fiducia storica. Marco Landucci sarà il vice allenatore, consolidando una partnership durata oltre 15 anni dai tempi del Grosseto.

Allegri e Landucci: il binomio che non si separa

L’arrivo di Allegri al Napoli con un accordo biennale da 5 milioni annui comporta una rivoluzione nello staff tecnico azzurro. Landucci, ex portiere di Serie A, rappresenta il braccio destro storico dell’allenatore toscano e arriva come naturale prosecuzione di questa collaborazione decennale. La scelta di mantenere il suo vice storico segnala come Allegri intenda preservare i meccanismi che lo hanno contraddistinto nelle precedenti esperienze, soprattutto al Milan e alla Juventus.

La composizione dello staff non è casuale. Aldo Dolcetti, altro fedelissimo di lunghissima data e compagno di Allegri ai tempi del Pisa, dovrebbe ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico. Simone Folletti assumerà la responsabilità dei preparatori atletici, avendo lavorato con l’allenatore sin dai tempi della SPAL nel 2004-05. Questo nucleo rappresenta la continuità metodologica che Allegri privilegia.

Napoli: il nuovo progetto di Allegri prende forma

Anche Maurizio Trombetta, esperto collaboratore tecnico con esperienze presso Galeone e Guidolin, potrebbe far parte della struttura. Claudio Filippi completerebbe il quadro come responsabile dei preparatori dei portieri. La scelta di circondare Allegri di professionisti con cui ha costruito progetti vincenti negli anni dimostra come De Laurentiis abbia optato per una soluzione che privilegi la stabilità organizzativa rispetto all’innovazione tattica.

L’ufficialità dell’arrivo di Allegri è attesa nei prossimi giorni. Il suo staff, costruito prevalentemente su figure provenienti dall’esperienza rossonera e bianconera, garantisce al Napoli una continuità professionale consolidata. La presenza di collaboratori con curriculum robusto e una storia comune con l’allenatore rappresenta un asset significativo per il progetto partenopeo nel prossimo biennio.