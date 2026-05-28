Panchina Napoli, corsa aperta tra Italiano e Allegri: De Laurentiis ha una deadline ma spunta un ostacolo

Massimiliano Allegri rimane legato al Milan da un anno di contratto e questo ostacolo rallenta la trattativa con il Napoli, dove De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente Branchini per un biennale.

La corsa per il nuovo allenatore partenopeo si complica. Come rivela il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha fretta di annunciare il successore di Conte, ma il quadro si è modificato negli ultimi giorni. Allegri e Italiano restano i due candidati principali in una sfida apertissima, tuttavia la situazione contrattuale dell’ex tecnico bianconero rappresenta un intoppo concreto.

Allegri e il nodo Milan: contratto fino al 2028

Lunedì Allegri è stato sollevato dall’incarico al Milan, ma non è ancora libero. Il club rossonero detiene ancora un anno di contratto sulla sua firma, con rinnovo automatico fino al 2028 qualora scattasse la qualificazione in Champions League. Questa situazione crea una resistenza che De Laurentiis dovrà superare con diplomazia. Il Napoli però non parte da zero: ha già raggiunto un’intesa con Branchini, l’agente di Allegri, per un contratto biennale. La soluzione non è impossibile, servirà solo qualche giorno in più per sciogliere i nodi con il Milan.

Nel frattempo Vincenzo Italiano, attualmente al Bologna, ha sorpassato Max nella preferenza del presidente azzurro proprio lunedì. L’allenatore emiliano incontrerà il Bologna e il presidente Saputo per valutare come liberarsi dal contratto in scadenza nel 2027. Due strade parallele, entrambe percorribili ma con tempistiche diverse.

De Laurentiis in America: la deadline dell’annuncio

De Laurentiis ha un volo per Los Angeles già prenotato dalla prossima settimana. Il presidente vuole partire dagli Stati Uniti avendo già comunicato ufficialmente il nome del nuovo allenatore. Questo significa che la decisione finale deve arrivare entro pochi giorni, prima della partenza. Il tempo stringe e il nodo Allegri-Milan diventa cruciale per il cronoprogramma del Napoli.

Se De Laurentiis sceglierà Allegri, dovrà gestire le resistenze milaniste ma la liberazione del tecnico toscano non dovrebbe tardare eccessivamente. Se invece virerà su Italiano, avrà comunque bisogno di definire gli accordi con il Bologna. In entrambi i casi, la finestra temporale è ristretta e il presidente napoletano non intende ritardare ulteriormente l’ufficialità per il calciomercato Napoli della prossima stagione.