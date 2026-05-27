Napoli, annuncio dal Bologna su Italiano: avete sentito?

Marco Di Vaio ha confermato l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Vincenzo Italiano. Il direttore sportivo del Bologna ha rivelato che il club emiliano non è stato preavvertito della riunione a Roma, ma la ritiene parte della normale dinamica di mercato quando un tecnico attrae l’interesse di grandi squadre.

Bologna: Di Vaio svela i dettagli dell’incontro Napoli-Italiano

Di Vaio ha dichiarato di attendere comunicazioni ufficiali tra domani e venerdì. L’incontro tra De Laurentiis e gli agenti di Italiano rappresenta una mossa concreta del Napoli per convincere il tecnico a lasciare Bologna.

Il direttore sportivo emiliano ha minimizzato la sorpresa, sottolineando che situazioni analoghe erano accadute con Sinisa Mihajlovic. La presenza di Italiano nella lista dei grandi club, secondo Di Vaio, testimonia il lavoro svolto dal tecnico a Bologna, dove ha portato una coppa.

Italiano al Napoli: cosa accade se dice sì?

Se Italiano dovesse decidere di partire, il Bologna dovrebbe riorganizzare completamente la strategia estiva. Di Vaio ha affermato con chiarezza:

“Ci dispiacerebbe molto, perché siamo convinti che con il mister abbiamo più possibilità di tornare in Europa l’anno prossimo. Se c’è da prendere quel tipo di decisione, prima si prende meglio è”.

Il Bologna non cambierà il suo modulo tattico di riferimento e cercherà un allenatore che lavori con schemi simili, escludendo categorie come il 3-5-2. Questa scelta limita il numero di candidati disponibili sul mercato.

Vincenzo Italiano dal canto suo rimane al centro dei movimenti sulla panchina del Napoli. De Laurentiis si tutela anche con alternative, aprendo concretamente la strada verso il trasferimento. I prossimi giorni definiranno il futuro dell’allenatore e le conseguenti mosse di calciomercato per entrambi i club.