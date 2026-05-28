Allegri al Napoli, decisivo Manna: il ds ha convinto De Laurentiis

Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli dopo l’intervento decisivo di Giovanni Manna presso De Laurentiis, che ha scelto il tecnico livornese per il nuovo progetto post-Conte.

Allegri-Napoli: il ruolo cruciale di Manna nella scelta

Giovanni Manna ha convinto direttamente il presidente De Laurentiis a puntare su Allegri. Come riportato da Gazzetta.it, l’ex direttore sportivo della Juventus ha fatto da sponsor presso il patron azzurro. I due hanno lavorato insieme proprio a Torino. La mossa arriva dopo settimane di valutazioni che vedevano anche Vincenzo Italiano tra i candidati principali. La decisione finale è stata presa, sebbene rimangano da definire gli ultimi dettagli contrattuali prima della firma ufficiale.

La scelta di Allegri rappresenta una continuità tattica rispetto al biennio di Antonio Conte. De Laurentiis ha optato per un allenatore con esperienza europea consolidata, capace di gestire la pressione di una piazza esigente. Manna ha fatto leva proprio su questo aspetto: la necessità di un tecnico rodato che potesse garantire stabilità e risultati immediati nel nuovo ciclo.

De Laurentiis sceglie l’esperienza: perché Allegri su Italiano

Quale differenza tra i due candidati? Allegri vanta un palmarès europeo superiore con titoli e finali di Champions, mentre Italiano rappresentava una soluzione più giovane e in crescita. De Laurentiis ha privilegiato la garanzia dell’esperienza, ascoltando le pressioni di Manna che conosceva bene il lavoro di Allegri.

L’allenatore in uscita dal Milan porta con sé una reputazione consolidata nei grandi club. La sua capacità di gestire campioni e contesti complessi corrisponde al profilo che il Napoli cercava dopo l’intensità del progetto Conte. La continuità non riguarda lo stile di gioco, ma la solidità gestionale e la credibilità internazionale richieste per competere ai massimi livelli.

Allegri attende solo l’annuncio ufficiale da parte del Napoli, che De Laurentiis intende comunicare prima della partenza estiva. I dettagli contrattuali sono in via di definizione, ma la strada è tracciata: il tecnico livornese sarà il nuovo allenatore degli azzurri nel calciomercato Napoli di questa sessione estiva.