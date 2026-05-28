Napoli, la cessione di Lukaku diventa realtà: il prezzo fissato e il piano alternativo

Romelu Lukaku lascerà il Napoli in estate. Gli azzurri hanno stabilito una valutazione minima per il belga, ma sono disposti a liberarlo anche a parametro zero pur di alleggerire il bilancio.

Lukaku e il Napoli: il divorzio economico necessario

La decisione arriva dopo il taglio drastico degli stipendi della dirigenza tecnica. Il club ha ridotto i compensi di Conte e del suo staff per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro. In questo quadro di austerità, la permanenza dell’attaccante belga diventa un lusso che la società non intende più permettersi. Lukaku percepisce 14 milioni lordi annui: una spesa insostenibile per il progetto di risanamento avviato dalla proprietà.

Le dichiarazioni pubbliche di affetto del giocatore nei confronti del club, diffuse probabilmente su consiglio del suo agente Pastorello, non cambiano i piani della dirigenza. Gli azzurri guardano ai numeri, non alle parole. La scelta è stata presa: entro giugno il centravanti belga dovrà trovare una nuova destinazione.

Lukaku: la cessione a 10 milioni o l’uscita a zero

Quale sarà il valore di mercato concreto? Il Napoli chiede almeno 10 milioni per una cessione definitiva. Se nessun club accetterà questa valutazione, la società lascerà partire Lukaku senza incasso, risparmiando ulteriormente sui costi di gestione. Non è un’opzione secondaria, ma una strategia reale che la dirigenza non esclude.

La cessione rappresenta la conseguenza diretta della nuova politica economica del Napoli. Il belga era stato uno dei protagonisti della stagione precedente, ma il cambio di strategia finanziaria lo ha trasformato da investimento a costo da eliminare. Il club ha fatto i conti e ha deciso che Lukaku non rientra nei parametri di spesa futuri.

L’estate del Napoli: il mercato della sostenibilità

La partenza di Lukaku si inserisce in un piano più ampio di ridimensionamento. Il Napoli non sta costruendo una rosa competitiva attraverso acquisti importanti, ma attraverso la riduzione delle passività. Questo significa che il mercato estivo sarà incentrato su cessioni e operazioni in uscita piuttosto che su rinforzi offensivi. Il nuovo allenatore avrà meno risorse a disposizione, ma il club avrà equilibri di bilancio più sostenibili.

La finestra di mercato estivo dirà se qualche club europeo avanzerà un’offerta per Lukaku o se gli azzurri saranno costretti a liberarlo gratuitamente. In entrambi i casi, il belga non farà più parte del progetto calcistico del Napoli per la stagione 2026-2027. La storia tra il centravanti e il club partenopeo si chiude qui, con una soluzione economica che privilegia il bilancio sulla continuità tecnica.