Italiano aspetta una chiamata, Allegri resta in pole: il punto della situazione

Vincenzo Italiano attende la risposta definitiva di Aurelio De Laurentiis dopo l’addio al Bologna. Il tecnico siciliano ha già scelto il suo futuro indipendentemente dalla panchina azzurra, ma rimane in attesa della decisione del presidente, che avrebbe scelto Massimiliano Allegri.

Italiano lascia Bologna: il ciclo si chiude dopo due anni

La separazione tra Vincenzo Italiano e il Bologna si è consumata con serenità. Secondo Nicolò Schira, il tecnico riteneva concluso il suo ciclo in Emilia dopo due stagioni caratterizzate da risultati brillanti:

“Vincenzo Italiano, indipendentemente dal Napoli o altri club, aveva maturato a prescindere la decisione di lasciare Bologna dato che dopo due anni brillanti riteneva concluso il suo ciclo. Oggi la separazione con i rossoblù all‘insegna dell’amore e dell’armonia che hanno sempre contraddistinto il rapporto tra l’allenatore e il club emiliano.”

De Laurentiis sceglie Allegri: Italiano resta in stand-by

Il Napoli però non ha ancora comunicato l’intesa con Italiano. Max Allegri è attualmente in pole position per la panchina azzurra, e De Laurentiis sta valutando questa strada con serietà. Secondo Schira, il tecnico siciliano adesso aspetta la risposta definitiva di De Laurentiis, consapevole che la società partenopea potrebbe scegliere un’altra soluzione. Il presidente azzurro ha avviato contatti concreti con l’ex allenatore della Juventus, complicando significativamente le trattative con Italiano.

Quali altre opzioni ha Italiano se De Laurentiis preferisce Allegri? Il mercato internazionale offre alternative concrete. Club italiani e stranieri rimangono interessati al tecnico: il Milan in passato lo aveva sondato, così come altre società europee di primo piano.

Il Napoli dunque si trova di fronte a un bivio tattico e organizzativo. Allegri rappresenta l’esperienza europea consolidata e il curriculum vincente, mentre Italiano incarna la continuità con il progetto azzurro e la capacità di valorizzare i giovani. De Laurentiis dovrà decidere quale profilo serve davvero alla squadra partenopea per la prossima stagione. Nel frattempo, Italiano rimane in attesa della telefonata che potrebbe cambiare i suoi piani estivi e il futuro del Napoli in panchina.