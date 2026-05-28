ADL ha scelto Allegri, accordo vicino: possibile annuncio in giornata

Massimiliano Allegri accelera verso il Napoli dopo una mattinata di contatti intensi e approfonditi con la dirigenza partenopea. Come rivela Fabrizio Romano, l’allenatore ex Juventus ha confermato disponibilità anche per un contratto biennale, pur di accettare il progetto azzurro.

Allegri-Napoli: la trattativa riprende dopo Italiano

La scorsa settimana il Napoli aveva già costruito un pressing deciso su Allegri per il post-Conte, ma l’incontro con Vincenzo Italiano aveva temporaneamente spostato l’attenzione. L’addio ufficiale tra al Bologna ha riaperto il dossier, ma il Napoli ha ripreso e approfondito i dialoghi nella giornata odierna con l’ex Milan.

Allegri non fa questioni sulla durata del contratto. Ha già comunicato di essere pronto ad accettare due anni di accordo, ben consapevole che il valore reale risiede nel progetto e nella possibilità di rimettersi subito in gioco dopo la delusione della stagione al Milan. Questo atteggiamento pragmatico avvicina sensibilmente l’intesa con De Laurentiis.

De Laurentiis ha l’ultima parola sulla panchina del Napoli

Manna ha mosso i primi passi della trattativa, ma è lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a stare conducendo i contatti diretti con Allegri nelle ultime ore. Queste le parole di Romano su YouTube:

“Vi ripetiamo che potrebbe essere davvero una questione di ore: i contatti di questa mattina sono stati molto produttivi. Si aspetta ancora l’ultima parola del presidente De Laurentiis. Sul nome di Allegri si sono mossi prima Giovanni Manna e poi lo stesso De Laurentiis con contatti diretti.”

Allegri rimane in pole position per la panchina del Napoli. La sua disponibilità contrattuale, unita al desiderio concreto di accettare la sfida partenopea, crea uno scenario dove l’accordo potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore una volta ottenuta la ratifica definitiva di De Laurentiis. Il progetto azzurro rappresenta per l’allenatore livornese l’occasione di riscattarsi immediatamente dopo la stagione deludente in rossonero.