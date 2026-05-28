Futuro De Bruyne, dal Belgio la nuova indiscrezione sul Napoli: c’entra l’addio di Conte

Il futuro di Kevin De Bruyne a Napoli resta uno dei temi principali del mercato estivo. Secondo Geert Lambaerts, giornalista belga, l’addio di Antonio Conte è un elemento decisivo. Il rapporto tra il giocatore e l’ex allenatore non era ideale. De Bruyne, con la sua esperienza e la visione di gioco offensiva, cercava una squadra compatta e aggressiva, diversa dal metodo “correre e trovare la posizione” di Conte. La questione influisce sulle strategie future del club campano e sulle possibili scelte di mercato.

Il ruolo di Conte nel futuro di De Bruyne

In casa Napoli la stagione si chiude con interrogativi sul futuro di Kevin De Bruyne. Geert Lambaerts, giornalista belga, ha chiarito il nodo principale: l’addio di Antonio Conte.

“Non c’era grande amore. Kevin ha tanta esperienza, il metodo Conte era correre, correre, correre e trovare la posizione. Lo stile di gioco di Conte non era lo stesso di De Bruyne, che vuole giocare con una squadra compatta e aggressiva”.

Strategie del Napoli e mercato estivo

Il club partenopeo dovrà valutare attentamente le mosse sul mercato. L’addio di Conte apre spazi per un rinnovamento della squadra e potenziali nuovi innesti in grado di valorizzare De Bruyne. L’Interesse di altri club europei potrebbe essere monitorato, ma l’obiettivo del Napoli resta creare un progetto in cui il belga possa esprimersi al massimo.

De Bruyne resta un giocatore chiave per la Serie A e per la reputazione internazionale del Napoli. La decisione sul suo futuro influenzerà anche la costruzione tattica e la competitività della squadra campana in Italia e in Europa. Il giocatore, con le sue qualità tecniche e la visione di gioco, continua a rappresentare un valore importante.