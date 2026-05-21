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Napoli, il caso De Bruyne è chiuso: la scelta del belga

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Napoli, il caso De Bruyne è chiuso: la scelta del belga
Giocatore del Napoli esulta durante la partita. Foto: SpazioNapoli.it
Giocatore del Napoli esulta con il pugno chiuso in maglia azzurra durante una partita di Serie A

C’era chi aveva già previsto la fine dell’avventura di Kevin De Bruyne a Napoli. Un solo anno, qualche lampo interrotto dagli infortuni, poi l’addio. Invece no: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma KDB ha già deciso di onorare il contratto e resterà in azzurro per un’altra stagione.

Napoli, De Bruyne non ha dubbi: resterà a Napoli

Come riportato da Il Roma, per De Bruyne l’esperienza a Napoli non è stata l’avventura che si aspettava: il fisico lo ha tradito nel momento peggiore, proprio quando stava trovando ritmo e condizione. Il belga, però, si è operato ed è tornato con la testa di chi vuole ancora dimostrare ancora qualcosa.

Domenica disputerà la sua ultima partita di campionato, saluterà Conte e poi volerà al Mondiale con il Belgio, sperando di trascinare la sua nazionale il più lontano possibile. Poi, però, sarà a Castel di Sangro per il ritiro, senza se e senza ma. Il nuovo allenatore non è ancora ufficiale, anche se i nomi di Sarri e Allegri circolano con insistenza, ma avere in rosa un campione di questo livello sarebbe un plus per chiunque. E, chiunque sarà, potrebbe costruire il nuovo Napoli proprio intorno a KDB.

De Bruyne in maglia Napoli durante l'allenamento
De Bruyne con la maglia del Napoli

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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