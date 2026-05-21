Napoli, il caso De Bruyne è chiuso: la scelta del belga

C’era chi aveva già previsto la fine dell’avventura di Kevin De Bruyne a Napoli. Un solo anno, qualche lampo interrotto dagli infortuni, poi l’addio. Invece no: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma KDB ha già deciso di onorare il contratto e resterà in azzurro per un’altra stagione.

Napoli, De Bruyne non ha dubbi: resterà a Napoli

Come riportato da Il Roma, per De Bruyne l’esperienza a Napoli non è stata l’avventura che si aspettava: il fisico lo ha tradito nel momento peggiore, proprio quando stava trovando ritmo e condizione. Il belga, però, si è operato ed è tornato con la testa di chi vuole ancora dimostrare ancora qualcosa.

Domenica disputerà la sua ultima partita di campionato, saluterà Conte e poi volerà al Mondiale con il Belgio, sperando di trascinare la sua nazionale il più lontano possibile. Poi, però, sarà a Castel di Sangro per il ritiro, senza se e senza ma. Il nuovo allenatore non è ancora ufficiale, anche se i nomi di Sarri e Allegri circolano con insistenza, ma avere in rosa un campione di questo livello sarebbe un plus per chiunque. E, chiunque sarà, potrebbe costruire il nuovo Napoli proprio intorno a KDB.