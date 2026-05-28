ULTIM’ORA – Italiano lascia il Bologna: il Napoli riflette su Allegri

Il Bologna e Vincenzo Italiano hanno deciso di prendere strade diverse. L’allenatore lascerà il club rossoblù e inizierà una nuova avventura altrove, ma probabilmente non a Napoli. L’interesse di Aurelio De Laurentiis per il profilo dell’ex tecnico di Fiorentina e Spezia, tra le altre, c’è stato e probabilmente c’è ancora. Tuttavia, il primo candidato sembrerebbe essere Massimiliano Allegri.

Italiano lascia il Bologna: la decisione del Napoli

La notizia è orami certa. La conferma arriva direttamente dal Bologna, che ha diffuso un comunicato ufficiale:

“Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.”

Fabrizio Romano, però, ha parlato di contatti positivi in mattinata tra il club partenopeo e Max Allegri: