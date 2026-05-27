Panchina Napoli, Allegri e Italiano in ballottaggio: un criterio sarà cruciale per De Laurentiis

De Laurentiis ha già mosso i primi passi concreti verso il post-Conte: Allegri e Italiano sono i due candidati in corsa per la panchina azzurra, con una scadenza ravvicinata per la decisione finale.

Italiano: l’offerta del Napoli e l’attesa del Bologna

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il vertice di ieri a Roma tra De Laurentiis e l’entourage di Italiano ha prodotto risultati tangibili. Il Napoli ha presentato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, senza bonus aggiuntivi. Il tecnico attende ora il consenso del Bologna per sciogliere il vincolo contrattuale e firmare con gli azzurri. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il via libera dal club emiliano. La trattativa procede spedita, senza intoppi particolari.

Allegri: i contatti riprenderanno oggi con Max

Il Napoli non ha però chiuso le porte a Massimiliano Allegri. La società partenopea riprenderà oggi i dialoghi con l’ex allenatore della Juventus, con il quale esiste già un’intesa di massima per un accordo biennale. Entrambi i tecnici hanno mostrato disponibilità verso il progetto azzurro. I colloqui proseguono su binari paralleli, senza esclusività.

Come spiega il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta valutando fattori specifici per orientare la scelta finale. L’esperienza di Allegri nel raccogliere l’eredità di Conte rappresenta un elemento di peso. Italiano, dal canto suo, ha costruito una reputazione di costruttore: nelle sue esperienze precedenti ha sempre fatto crescere le squadre e ha dimostrato attitudine nel gestire le competizioni europee. Due profili diversi, due filosofie tattiche distinte.

Quale criterio peserà di più nella decisione? De Laurentiis valuterà chi offre la migliore garanzia di continuità vincente dopo l’era Conte, bilanciando l’affidabilità comprovata di Allegri con la capacità di Italiano di sviluppare talenti e competere in Europa. La scelta arriverà entro 48 ore massimo, con il Bologna che potrebbe rappresentare il collo di bottiglia per Italiano.

Il calciomercato Napoli entra nella sua fase decisiva con questa doppia trattativa. Una volta definito l’allenatore, gli azzurri potranno avviare con chiarezza il progetto tecnico e le operazioni di mercato conseguenti. Allegri o Italiano: il nome del nuovo tecnico azzurro emergerà a breve.