Napoli, sempre più Italiano: spuntano cifre e durata del contratto

Il Napoli è vicinissimo a definire il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte per la prossima stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’esperto giornalista Rai Ciro Venerato, la dirigenza partenopea ha rotto gli indugi e ha individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale. Il tecnico ha ormai superato Massimiliano Allegri nelle preferenze del club azzurro, che attende con fiducia la felice conclusione dell’imminente incontro tra l’allenatore e la dirigenza del Bologna.

I dettagli del contratto e la reazione del tecnico

Per sancire il definitivo trasferimento sotto il Vesuvio manca soltanto il vertice decisivo per la formale rescissione del contratto con la società rossoblù. Le parti sono estremamente vicine e l’intesa economica appare ormai definita in ogni suo aspetto finanziario grazie a un accordo a lungo termine. Per la precisione, fonti autorevoli parlano di un contratto triennale da quattro milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono cospicui bonus legati ai risultati.

Il giornalista Rai ha infine svelato un retroscena sulla reazione entusiasta dell’allenatore di fronte alla proposta del Napoli. Queste le sue parole: