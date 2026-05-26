Napoli, sempre più Italiano: spuntano cifre e durata del contratto

Il Napoli è vicinissimo a definire il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte per la prossima stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’esperto giornalista Rai Ciro Venerato, la dirigenza partenopea ha rotto gli indugi e ha individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale. Il tecnico ha ormai superato Massimiliano Allegri nelle preferenze del club azzurro, che attende con fiducia la felice conclusione dell’imminente incontro tra l’allenatore e la dirigenza del Bologna.
I dettagli del contratto e la reazione del tecnico
Per sancire il definitivo trasferimento sotto il Vesuvio manca soltanto il vertice decisivo per la formale rescissione del contratto con la società rossoblù. Le parti sono estremamente vicine e l’intesa economica appare ormai definita in ogni suo aspetto finanziario grazie a un accordo a lungo termine. Per la precisione, fonti autorevoli parlano di un contratto triennale da quattro milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono cospicui bonus legati ai risultati.
Il giornalista Rai ha infine svelato un retroscena sulla reazione entusiasta dell’allenatore di fronte alla proposta del Napoli. Queste le sue parole:
“Se tutto andrà bene con il club rossoblù – assicura Venerato – il Napoli prima del fine settimana avrà l’erede di Antonio Conte. Ci arrivano da fonti autorevoli i dettagli dell’accordo con il Napoli. Per la precisione si parla di un contatto triennale da 4 milioni di euro all’anno più bonus Champions e scudetto pari a 1 milione di euro aggiuntivo. Lui? L’uomo più felice del mondo!“.