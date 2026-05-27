Napoli, svelato il piano per Lang e Lucca: ora il loro futuro cambia

Vincenzo Italiano sembra essere sempre più vicino ad essere il prossimo allenatore del Napoli e ridisegna il progetto attorno a Lang e Lucca, due calciatori scartati da Conte. Quello che potrebbe essere il nuovo tecnico azzurro, avrebbe dato il benestare al loro rientro nella rosa.

Napoli, incontro con Italiano: i dettagli

Secondo La Repubblica, De Laurentiis ha incontrato martedì i legali di Italiano a Roma. Il presidente ha offerto garanzie precise dopo l’esperienza alla Fiorentina, dove l’allenatore era stato “sedotto e abbandonato”. Domani Italiano parlerà con il Bologna per sciogliersi dal contratto in scadenza 2027. L’intesa con il Napoli è già definita: biennale con opzione aggiuntiva a circa 3 milioni a stagione.

La scelta di De Laurentiis riflette una priorità tattica precisa. Non si tratta solo di un cambio in panchina, ma di una ricalibratura del progetto intorno ai calciatori già in rosa. Italiano eredita una rosa costruita da Conte che non ha dato i risultati attesi, e il suo compito è rigenerare chi finora ha deluso.

Napoli, Italiano su Lang e Lucca: il piano

Nel colloquio con De Laurentiis, Italiano ha dato il suo benestare al rientro di Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi erano stati bocciati da Conte durante la stagione. L’allenatore intende lavorarci, come farà con Beukema, difensore che al Bologna è stato tra i migliori della Serie A sotto la sua guida.

Italiano punta a rigenerare due investimenti importanti che hanno sottoperformato. Non è una scommessa al buio: ha già dimostrato di saper valorizzare difensori sottovalutati e giocatori in difficoltà. La strategia è chiara: evitare cessioni che svaluterebbero ulteriormente il patrimonio e invece trasformare la panchina in una leva di rilancio.

Il progetto del Napoli con Italiano: continuità sui calciatori

La campagna estiva del Napoli non aveva prodotto i risultati sperati. Molti acquisti voluti da Conte non hanno reso secondo le aspettative. Italiano arriva con il mandato di trasformare questa situazione. Lang e Lucca avranno una seconda chance concreta, non una promessa vaga. L’allenatore ha già dato la sua disponibilità a lavorarli, il che significa campo e spazi di gioco effettivi.

Nei prossimi giorni il mercato del Napoli prenderà forma attorno a questa impostazione. Italiano avrà voce in capitolo sulle cessioni e gli arrivi, ma la priorità immediata è riportare in forma i calciatori pagati tanto. Se Lang e Lucca risponderanno sul campo, il Napoli avrà evitato minusvalenze significative e costruito una rosa con alternative concrete in attacco e difesa. Se non risponderanno, almeno avranno avuto il tempo e lo spazio per farlo.