Napoli, parla Lukaku: “Qui sono felice, ho un altro anno di contratto” poi rivela su Conte

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla stagione appena conclusa col Napoli e sul suo futuro. Le sue parole.

La stagione.

Ancora un anno di contratto.

“ Ho ancora un anno di contratto e sono felice al Napoli . Mi hanno dato l’opportunità di far vedere che non sono morto e di questo ringrazio mister e società. Adesso mi concentro sulla Nazionale, poi vedremo. La gente dice tante cose ma io sono contento dove sto e orgoglioso di essere al Napoli “.

Il rapporto con Conte.

“Con Conte abbiamo lo stesso rapporto di prima. Ci siamo parlati al rientro dal Belgio, gli ho chiesto scusa e credo abbia capito la situazione. Per me era difficile non poter aiutare la squadra, siamo stati onesti tra di noi e lui mi ha detto che non mi vedeva come prima. Lo ringrazierò sempre, ha creato il giocatore che sono. Spero che in futuro mi possa chiamare per giocare ancora per lui“.