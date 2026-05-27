Napoli, novità importanti per Allegri: cosa succede ora con la panchina

Massimiliano Allegri non sembrerebbe essere destinato al Napoli. L’ex allenatore del Milan, intervistato da Ciro Venerato alla vigilia della kermesse dedicata a Giovanni Galeone, ha evitato di sbilanciarsi sul casting per la panchina azzurra, confermando però la stima per De Laurentiis e Manna.

Ciro Venerato, giornalista ‘Rai’, ha dichiarato:

“Sul Napoli che verrà Allegri non si sbilancia, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna. Uomini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un ritorno a Napoli tanti anni dopo. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. Italiano più vicino di Max”.