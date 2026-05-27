Napoli, novità importanti per Allegri: cosa succede ora con la panchina

Massimiliano Allegri non sembrerebbe essere destinato al Napoli. L’ex allenatore del Milan, intervistato da Ciro Venerato alla vigilia della kermesse dedicata a Giovanni Galeone, ha evitato di sbilanciarsi sul casting per la panchina azzurra, confermando però la stima per De Laurentiis e Manna.
Allegri e il Napoli: ecco cosa sta succedendo
Ciro Venerato, giornalista ‘Rai’, ha dichiarato:
“Sul Napoli che verrà Allegri non si sbilancia, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna. Uomini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un ritorno a Napoli tanti anni dopo. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. Italiano più vicino di Max”.
Italiano accelera: il favorito nella corsa al Napoli
Mentre Allegri arretra, Vincenzo Italiano avanza. Il casting per raccogliere l’eredità di Antonio Conte vede il tecnico come figura più concreta. La posizione di Italiano si consolida nei ranghi delle preferenze azzurre.
Allegri ha scelto la strada della prudenza, confermando stima personale verso la dirigenza ma non aprendo a un ritorno operativo. Nel frattempo, il Napoli continua a valutare le opzioni disponibili per il progetto tecnico della prossima stagione. Italiano rimane il candidato più accreditato per sedere sulla panchina azzurra, con Allegri ormai fuori dalla competizione concreta.