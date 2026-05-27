Napoli, non è ancora fatta per Italiano: De Laurentiis si tutela e incontra il piano B!

Massimiliano Allegri rimane uno dei due profili prioritari per il Napoli: De Laurentiis intensifica i contatti con l’ormai ex Milan, mentre Italiano domani incontrerà la dirigenza del Bologna per discutere del suo futuro.

Napoli-Allegri, De Laurentiis accelera

Gli azzurri hanno scelto di forzare la mano. Secondo Sky Sport, il presidente partenopeo ha proseguito gli incontri con gli intermediari di Massimiliano Allegri già nella giornata odierna, confermando l’intenzione di chiudere rapidamente il dossier allenatore. La strategia è chiara: non attendere passivamente, ma spingere verso la soluzione che la società ritiene più adatta al progetto sportivo.

L’accelerazione del Napoli segue il vertice romano di stamattina con gli agenti di Vincenzo Italiano. De Laurentiis ha ascoltato la posizione del tecnico e ora muove i pezzi sulla scacchiera. Allegri rappresenta la scelta conservatrice ma di garanzia: esperienza internazionale, palmares di rilievo, capacità di gestire pressioni elevate. Il Napoli non intende lasciare spazi a sorprese nelle prossime ore.

Italiano-Bologna, il nodo da sciogliere domani

L’allenatore toscano deve risolvere la questione Bologna prima di abbracciare qualsiasi progetto alternativo. Domani il tecnico incontrerà la dirigenza felsinea per capire se esiste margine di uscita dal contratto. Il Bologna non è disposto a cederlo a titolo gratuito, e questa frizione potrebbe allungare i tempi.

Mentre Italiano tratta con Saputo e soci, il Napoli prosegue il lavoro parallelo con Allegri. Non è una coincidenza: la società partenopea si tutela contro il rischio che le trattative con l’allenatore ex Milan si blocchino. Due binari paralleli che convergono verso una decisione entro 48-72 ore. Il club non può permettersi ulteriori ritardi nella definizione della panchina prima della preparazione estiva e il pesante addio di Conte