Napoli, la permanenza di Lukaku resta un mistero: il belga può restare ad una sola condizione!

Romelu Lukaku resta al Napoli solo se arriva Allegri: la dirigenza ha preso le distanze dall’attaccante belga dopo episodi che hanno compromesso il rapporto, rendendo la permanenza tutt’altro che scontata.

Lukaku e il Napoli: il muro della dirigenza

La situazione è tesa. Come rivela Sport Mediaset, certi comportamenti di Lukaku hanno irritato gli azzurri, creando una frattura che il semplice calcio non basta a ricucire. Il belga vuole restare e spera di restare come dichiarato da lui stesso, ma la volontà del giocatore non è più sufficiente quando la società ha deciso di prendere le distanze. La permanenza non è impossibile, ma dipende da una sola variabile: la scelta dell’allenatore.

Allegri cambia tutto: la strada per restare

Se il Napoli dovesse affidarsi a Massimiliano Allegri, lo scenario cambierebbe radicalmente. L’allenatore toscano avrebbe i crediti e l’autorità per gestire Lukaku, offrendo all’attaccante una seconda possibilità concreta. Allegri conosce come valorizzare i centravanti e sa come instaurare una relazione di fiducia anche dopo momenti difficili. In questo caso, Lukaku avrebbe una strada aperta per proseguire.

Vincenzo Italiano rappresenta l’opposto. Il tecnico dell’ex Bologna ha un’idea di calcio precisa e richiede disciplina tattica costante. Con Italiano, la permanenza di Lukaku diventerebbe molto più complicata, quasi improbabile. Le due filosofie calcistiche sono incompatibili con la personalità del belga.