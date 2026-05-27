Napoli, l’agente di Lukaku rivela: “Non credo che…”

Romelu Lukaku lascerà il Napoli in estate con ogni probabilità. L’agente Federico Pastorello ha confermato a Sky Sport che la permanenza del belga è complicata visti i piani azzurri dopo l’addio di Conte e il riscatto di Hojlund.

Lukaku e il Napoli: storia al capolinea?

La decisione è già matura. Pastorello ha spiegato chiaramente come il club campano non intenda trattenere due punte di questo calibro nella prossima stagione. Con l’allenatore che ha lasciato e la dirigenza pronta a investire su Hojlund riscattandolo dal Manchester United, lo spazio per il belga si è definitivamente chiuso. Non è una sorpresa: Lukaku ha raccolto soltanto 40 minuti di gioco e una rete nella fase conclusiva della stagione, un utilizzo marginale che ha evidenziato l’incompatibilità tattica con il progetto tecnico azzurro.

La comunicazione dell’agente arriva dal Principato di Monaco, dove Pastorello partecipa ai tradizionali incontri di fine stagione. Il tono è sereno, consapevole che la soluzione esiste e verrà trovata. I rapporti tra le parti rimangono solidi: “I rapporti col Napoli comunque sono stupendi, abbiamo sempre trovato una soluzione“, ha dichiarato l’intermediario. Questo passato di collaborazioni costruttive lascia intendere che la trattativa per l’uscita del giocatore non sarà conflittuale.

Infortunio e ripartenza: Lukaku cerca una nuova piazza

L’infortunio ha compromesso l’intera stagione del belga. Pastorello ha sottolineato come i problemi fisici, non le prestazioni, abbiano limitato l’impiego. Lukaku merita uno spazio da protagonista, una squadra dove tornare a essere determinante. Il mercato estivo gli offrirà l’occasione di ripartire senza i vincoli che lo hanno bloccato a Napoli.

La soluzione arriverà prima dell’estate inoltrata. Il Napoli dovrà trovare una sistemazione al belga, probabilmente in prestito o con una cessione definitiva a una squadra che possa garantirgli continuità. Lukaku ha ancora due anni d’importanza calcistica da sfruttare: il prossimo club sarà quello dove la sua carriera riparte veramente, lontano da Napoli e dalle complicazioni che hanno caratterizzato questa esperienza azzurra. Nel frattempo, il Napoli lavora sulla nuova panchina per definire il progetto tecnico della prossima stagione.