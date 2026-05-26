Napoli, Italiano scalpita ma c’è l’accordo anche con un altro tecnico: le ultime

Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco in queste ore molto delicate. Il club azzurro sta valutando con attenzione il profilo di Vincenzo Italiano, protagonista di un percorso convincente negli ultimi anni e sempre più apprezzato dalla dirigenza partenopea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio i contatti tra le parti sarebbero positivi, anche se sarà necessario un confronto con il Bologna, società con cui il tecnico è ancora legato. Parallelamente, il Napoli continua a mantenere viva la candidatura di Massimiliano Allegri, con cui esiste già un’intesa di massima.

Italiano convince il Napoli, ma Allegri resta sullo sfondo

La dirigenza del Napoli considera Vincenzo Italiano uno dei profili ideali per aprire un nuovo ciclo tecnico. Il suo calcio offensivo e la capacità di valorizzare la rosa, elemento richiesto dal patron azzurro De Laurentiis, trovano l’apprezzamento del club azzurro, che nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con l’allenatore. Prima di eventuali sviluppi concreti, però, sarà necessario affrontare il nodo legato al rapporto tra il tecnico e il Bologna.

Nel frattempo, resta forte anche la candidatura di Massimiliano Allegri, nome che garantirebbe esperienza e solidità immediata. L’ex tecnico di Juve e Milan avrebbe già trovato un accordo di massima con il Napoli per un contratto biennale, dettaglio che mantiene viva la pista. La società azzurra continua quindi a lavorare su più fronti, con l’obiettivo di scegliere al più presto la guida tecnica per la prossima stagione.