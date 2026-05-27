Napoli, clamorosa idea Vlahovic: la prima mossa di Manna

Dusan Vlahovic rimane bloccato alla Juventus mentre Giovanni Manna avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante serbo. Lo stallo sul rinnovo bianconero apre uno spiraglio concreto per gli azzurri.

Vlahovic alla Juventus: il rinnovo che non decolla

Come rivela Tuttosport, la trattativa per il prolungamento del contratto di Vlahovic con la Juventus è ferma. Il club bianconero sostiene di aver fatto il massimo, mentre l’entourage del serbo chiede un rialzo significativo: bonus alla firma e commissioni rivisti al rialzo. Lo stallo è totale. Vlahovic ha già dimezzato il proprio stipendio per venire incontro alla società e si è affrettato nel recupero dall’infortunio per aiutare la squadra. Ha segnato quattro gol nelle ultime settimane tra Verona, Lecce e Torino, ma non è bastato per convincere i vertici bianconeri a muovere passi decisivi sulla richiesta economica.

Le buone condizioni fisiche e il rendimento positivo hanno attirato l’attenzione di mezza Europa. Il Bayern Monaco riprende i contatti per il vice Kane, l’Atletico Madrid valuta l’ipotesi in caso di partenza di Sorloth, il Newcastle propone un’offerta economica invitante. In questa cornice, però, emerge un nuovo competitor: il Napoli.

Manna e Vlahovic: il Napoli entra in gioco

Giovanni Manna conosce Vlahovic dai tempi della Juventus e ha deciso di agire. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo azzurro ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante, dialogando direttamente con papà Milos. Gli azzurri hanno un’esigenza concreta: trovare il sostituto di Romelu Lukaku, che dovrebbe comunque lasciare il Napoli dopo in estate. Con ogni probabilità, Vincenzo Italiano arriverà come nuovo allenatore, e l’attacco dovrà affrontare tre competizioni. Il riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United e il ritorno di Lorenzo Lucca dalla disastrosa esperienza al Nottingham Forest non risolvono il problema. Vlahovic rappresenta una soluzione di peso, con la prospettiva di pareggiare l’offerta della Juventus.

Ma il serbo non ha intenzione di bruciare le tappe. Aspetta ancora che la Juventus faccia un passo in avanti. Il feeling con Luciano Spalletti è notevole, mentre con la dirigenza bianconera rimangono alcune frizioni, nonostante i dialoghi positivi di febbraio e marzo. Vlahovic preferisce attendere piuttosto che accelerare verso altre destinazioni.

Lo stallo continua, ma il tempo stringe. Le prossime settimane determineranno se Vlahovic accetterà il compromesso con la Juventus o se lascerà spazio ai colpi di scena. Il Napoli di Manna resta vigile e pronto a cogliere l’occasione se il serbo dovesse stancarsi dell’attesa.