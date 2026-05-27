Mercato Napoli, c’è l’accordo con l’entourage: manca solo l’intesa con il club!

Anan Khalaili e il Napoli, accordo raggiunto con l’entourage dell’esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise. La trattativa con i belgi rimane aperta sui numeri.

Khalaili, il Napoli ha già l’intesa con l’agente

Gli azzurri hanno chiuso il primo step della trattativa. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore, elemento che sblocca la strada verso la definizione dell’operazione. Khalaili accetta il Napoli e la destinazione non rappresenta un ostacolo. Resta da definire il costo dell’operazione.

L’Union Saint-Gilloise chiede 20 milioni di euro per il cartellino. Una cifra gonfiata dal vincolo contrattuale che lega i belgi al Maccabi Haifa, proprietario della percentuale del 15% sulla futura cessione del giocatore. Il club israeliano inserì questa clausola al momento della partenza di Khalaili verso il Belgio e oggi condiziona le trattative. Il Napoli punta a ridimensionare la richiesta economica sfruttando l’accordo già raggiungo con l’agente.

Union SG, il prezzo scende con lo sconto

Il Napoli ritiene la valutazione di 20 milioni eccessiva e cerca di ottenere uno sconto significativo nella trattativa. I belgi potrebbero abbassare le pretese se gli azzurri garantissero un pagamento rapido e senza complicazioni burocratiche. La percentuale dovuta al Maccabi Haifa rimane fissa, ma il prezzo base del cartellino rappresenta lo spazio di manovra principale.

Khalaili rappresenta un profilo di esterno destro con caratteristiche tecniche interessanti nel contesto del calcio europeo. L’esterno israeliano ha dimostrato continuità di rendimento in Belgio, attirando l’attenzione di club di primaria importanza. Il Napoli accelera i tempi e lavora per chiudere l’operazione entro i prossimi giorni, approfittando della finestra di mercato ancora aperta.