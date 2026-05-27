McTominay non si muove da Napoli: la società è pronta a blindarlo con un ricco aumento!

Scott McTominay tratta il rinnovo con il Napoli su base fino al 2030 con stipendio portato a circa 5 milioni di euro annui. Il centrocampista scozzese ha consolidato il suo ruolo negli azzurri.
McTominay, i numeri del rinnovo che il Napoli propone
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società lavora per blindare il calciatore con un contratto allungato fino al 2030 e un incremento economico significativo. L’operazione risponde a una strategia precisa: trattenere i pilastri della squadra mentre la società attende l’ufficialità del nuovo allenatore. McTominay rappresenta uno dei rinforzi estivi più riusciti, arrivato con il compito di elevare la qualità della mediana.
Due stagioni consecutive ad altissimo livello hanno trasformato lo scozzese in una delle certezze tattiche del progetto. La proposta economica riflette questa crescita: dai circa 3 milioni precedenti ai 5 milioni proposti, un aumento che testimonia quanto la proprietà consideri il giocatore centrale nel ciclo futuro. La durata estesa fino al 2030 vincola inoltre il calciatore al club per i prossimi quattro anni, eliminando incertezze di mercato.
Rinnovo McTominay, la strategia del Napoli in assenza del nuovo allenatore
Il timing della trattativa non è casuale. Con la panchina ancora vacante, il Napoli accelera sui rinnovi per costruire certezze contrattuali prima dell’arrivo del successore di Conte. Blindare McTominay significa assicurare stabilità al centrocampo indipendentemente da eventuali rivoluzionamenti tattici. Lo scozzese ha dimostrato versatilità sufficiente ad adattarsi a diversi sistemi di gioco, una qualità rara che giustifica l’investimento economico.
La proposta avanzata dal club non è generica. Gli 5 milioni annui collocano McTominay tra i migliori stipendiati della rosa, un segnale di quanto il Napoli riponga fiducia nella sua continuità progettuale. Il contratto fino al 2030 elimina inoltre il rischio di rinegoziazioni frequenti, una pratica che negli ultimi anni ha complicato i bilanci partenopei.
Nei prossimi giorni arriverà la risposta dello scozzese. Il rinnovo con il Napoli su queste cifre rappresenta una conferma della sua centralità nel progetto: McTominay continuerà a essere il fulcro della mediana azzurra, indipendentemente da chi guiderà la squadra dalla panchina.