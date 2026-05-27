Cessione Napoli, nuovo rilancio dall’America: svelato il piano

Arrivano nuovi dettagli sull’offerta americana per acquistare il Napoli. Aurelio De Laurentiis, come riportato negli scorsi giorni, non aveva aperto ad una cessione del club e lo aveva ribadito in maniera netta durante la conferenza stampa post Udinese. Pronto un nuovo rilancio dall’America: il piano è chiaro.

Napoli, pronta la super offerta: le novità

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, gli americani aveva in mente di comprare il Napoli per farne una polisportiva sul modello di Real Madrid e Bayern Monaco. nelle ultime ore è arrivato un ulteriore rilancio al patron azzurro.

La nuova offerta si aggira intorno ai 2,2 miliardi di euro. A presentarla sarebbe stato Matt Rizzetta fondatore della Underdog Global Partners (UGP), oggi a capo della Napoli Basket e del Campobasso calcio. Mega offerta rrivata a destinazione ma il numero uno azzurro non intende cedere, almeno per il momento.

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa

Cessione Napoli, ADL non molla

Il presidente Aurelio De Laurentiis non molla la presa, e ad oggi non intende cedere il Napoli. D’altro canto, il Napoli Basket ha un progetto in espansione: uno degli obiettivi è la costruzione di un nuovo palazzetto, e non solo, nella zona di Fuorigrotta.

Una vera e propria risposta all’offerta ricevuta, Aurelio De Laurentiis non l’ha ancora data. Il presidente azzurro ha deciso di concentrarsi sulla scelta del prossimo allenatore, mettendo in secondo piano tutto il resto. La scelta, ora, è difficile perché il patron ha sperato fino all’ultimo in una permanenza di Antonio Conte, ed ora sembra corsa a due per il suo successore: Italiano, in questo momento in vantaggio, e Massimiliano Allegri, appena esonerato dal Milan.

Una risposta ufficiale arriverà sicuramente nei prossimi giorni, ma non dovrebbe esserci nessun ripensamento rispetto alle parole pronunciate in sala stampa domenica sera. Aurelio De Laurentiis, anzi, è concentrato sul futuro del Napoli e prepara l’anno del centenario azzurro.