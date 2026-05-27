Cambia tutto per Lucca? Svolta inaspettata per l’attaccante: i dettagli

Lorenzo Lucca può tornare al Napoli dopo il passaggio non ottimale in Premier League? L’attaccante potrebbe trovare spazi tattici diversi se dovesse arrivare Vincenzo Italiano, che lo apprezzava già al Bologna, sulla panchina del Napoli.

Lucca: cosa succede ora?

L’investimento azzurro di circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dall’Udinese rappresentava una scelta importante per l’estate 2025.

Sotto Antonio Conte, però, il centravanti non ha trovato spazi. La mancanza di continuità e l’incapacità di adattarsi al sistema tattico hanno portato il club a cederlo in prestito al Nottingham Forest a gennaio. Nemmeno l’esperienza in Premier League ha prodotto i risultati sperati. Ora Lucca rientra a Napoli con il suo futuro completamente da scrivere.

Cosa accadrà all’attaccante? Dipenderà dall’allenatore che siederà in panchina. Se Vincenzo Italiano dovesse arrivare sulla panchina azzurra, le prospettive cambieranno radicalmente.

Italiano e Lucca: il matrimonio possibile

Le caratteristiche di Lucca con forza nel gioco aereo, capacità di fare reparto, lavoro spalle alla porta, si adattano al calcio basato su possesso palla e pressione offensiva che Italiano propone. Non è una coincidenza che il tecnico lo seguisse già quando allenava il Bologna.

Con una guida tattica diversa, l’attaccante potrebbe trovare il contesto giusto per esprimere le sue qualità fisiche e tecniche. Il Napoli, in assenza di offerte convincenti dal mercato, potrebbe decidere di non svalutare ulteriormente l’investimento.

Una seconda opportunità sotto una guida diversa rappresenterebbe il modo più intelligente per proteggere economicamente l’operazione. Lucca tornerebbe a Napoli come giocatore in cerca di rilancio con un allenatore che crede nelle sue potenzialità e sa come utilizzarle nel suo sistema.