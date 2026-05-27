Allegri o Italiano al Napoli? La risposta di Fabrizio Romano

Il Napoli e Antonio Conte, come noto, si sono divisi e detti addio con la fine della stagione appena conclusa. Accostati al club azzurro, sembrano esserci Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri: ecco cos’ha riferito a tal proposito Fabrizio Romano.

Allegri o Italiano sulla panchina del Napoli? La risposta di Romano

Fabrizio Romano ha riferito:

“Prima della fine del campionato, Manna e il Napoli erano in pressing forte su Allegri“.

Però negli ultimi giorni è risalito nelle quote anche il nome di Vincenzo Italiano, tanto che Romano ha aggiunto: