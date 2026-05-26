Parla l’ex: “Chi vorrei sulla panchina del Napoli? È andato all’Atalanta”

Dries Mertens torna al Maradona e riaccende il dibattito sul successore di Conte: l’ex attaccante belga, impegnato nella sfida tra Napoli Legends e World Legends, ha detto la sua sul prossimo allenatore del Napoli.

Mertens: “Napoli è sempre casa, Conte ha fatto cose bellissime”

L’olandese ha parlato con emozione del ritorno al campo: “Dopo un anno fermo è sempre più difficile. Quando hai qualche calciatore al tuo fianco, qualcosa di meglio viene fuori. Anche quando vai lontano, poi torni. Perché questa è sempre casa”. Le parole di Mertens rispecchiano il legame indissolubile tra il giocatore e la piazza partenopea, dove ha trascorso i migliori anni della sua carriera.

Sul lavoro di Conte, nessuna esitazione: “Complimenti a Conte che in due anni ha fatto cose bellissime. Anche quest’anno sono andati in Champions. Sono traguardi importanti”. L’ex attaccante riconosce il valore del progetto tecnico realizzato dall’allenatore pugliese, sottolineando come gli azzurri abbiano raggiunto obiettivi significativi nonostante le difficoltà della stagione.

Mertens e il successore di Conte: la sua idea

Quando gli è stato chiesto chi vorrebbe come allenatore se fosse ancora un giocatore del Napoli, Mertens ha risposto con una battuta che cela una considerazione precisa. “Uno già è andato all’Atalanta“, ha detto ridendo, riferendosi chiaramente a Maurizio Sarri.

Mertens ha poi continuato: “Il Napoli ha fatto sempre le scelte giuste, per questo da anni fa bene. Sono sicuro che anche la prossima sarà una bella scelta come allenatore”. L’ex belga dimostra fiducia nella capacità decisionale della società, riconoscendo che De Laurentiis ha sempre saputo individuare i giusti profili tecnici.

La dichiarazione di Mertens arriva in un momento cruciale per il club partenopeo, con la dirigenza impegnata nella ricerca del sostituto di Conte dopo due anni di gestione intensa. L’emozione provata quando il Maradona ha urlato il suo nome al gol ha confermato quanto il belga resti legato alla città e alla maglia azzurra, indipendentemente dal tempo trascorso.

Le prossime settimane determineranno chi siederà sulla panchina del Napoli nella stagione 2026/2027. Intanto, Vincenzo Italiano rimane in pole position per la successione sulla panchina azzurra.