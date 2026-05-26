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Napoli, Italiano in pole per la panchina ma occhio alle sorprese: altri due nomi piacciono!

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Napoli, Italiano in pole per la panchina ma occhio alle sorprese: altri due nomi piacciono!
De Laurentis valuta Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli
Aurelio De Laurentis in ufficio esamina il profilo di Vincenzo Italiano come candidato allenatore del Napoli

Vincenzo Italiano resta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma Il Mattino rivela come nelle ultime ore sia emerso un fronte alternativo con profili sorprendenti.

Italiano-Napoli, la candidatura favorita tiene

De Laurentiis lavora concretamente su questa soluzione, tanto da aver accelerato il tutto con un primo incontro previsto nella giornata odierna a Roma, considerando Italiano il profilo più coerente con il progetto tattico che il club vuole sviluppare. La sua esperienza in Serie A e il curriculum costruito negli ultimi anni lo rendono il candidato principale per il rilancio dei partenopei.

Accanto a Italiano figurano anche Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan, e altri nomi di peso come Fabio Grosso e Raffaele Palladino. Questi ultimi rappresentano alternative concrete già valutate dalla dirigenza nei giorni scorsi, ma le vere sorprese stanno nei nomi di Mancini e Xavi.

Roberto Mancini seduto in panchina con le braccia incrociate durante una partita
Roberto Mancini in panchina. L’ex CT italiano è tra i candidati per la panchina del Napoli

Mancini e Xavi, colpi di scena in arrivo?

Il vero elemento di sorpresa riguarda due candidature che potrebbero emergere nelle prossime ore. Roberto Mancini, al momento in corsa anche per la ct dell’Italia, si è incontrato con il direttore sportivo Giovanni Manna secondo quanto assicura Il Mattino. L’ex commissario tecnico azzurro rappresenterebbe una soluzione prestigiosa e inaspettata per Napoli.

Xavi Hernandez, reduce dall’esperienza al Barcellona, è un altro nome che circola negli ambienti. La sua candidatura aggiunge un livello internazionale alla ricerca del nuovo allenatore. Entrambi i profili potrebbero materializzarsi come sorprese nei prossimi giorni, modificando completamente lo scenario rispetto alle candidature finora pubbliche.

De Laurentiis ha in mano almeno cinque opzioni concrete per la panchina del Napoli. La decisione finale dipenderà da valutazioni tecniche, disponibilità contrattuale e visione progettuale. Gli azzurri cercano un allenatore capace di riportare stabilità e competitività nel medio termine, e il numero di candidature di livello internazionale testimonia l’attrattiva della piazza partenopea nel mercato degli allenatori.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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