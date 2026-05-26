Napoli, Italiano in pole per la panchina ma occhio alle sorprese: altri due nomi piacciono!

Vincenzo Italiano resta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma Il Mattino rivela come nelle ultime ore sia emerso un fronte alternativo con profili sorprendenti.
Italiano-Napoli, la candidatura favorita tiene
De Laurentiis lavora concretamente su questa soluzione, tanto da aver accelerato il tutto con un primo incontro previsto nella giornata odierna a Roma, considerando Italiano il profilo più coerente con il progetto tattico che il club vuole sviluppare. La sua esperienza in Serie A e il curriculum costruito negli ultimi anni lo rendono il candidato principale per il rilancio dei partenopei.
Accanto a Italiano figurano anche Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan, e altri nomi di peso come Fabio Grosso e Raffaele Palladino. Questi ultimi rappresentano alternative concrete già valutate dalla dirigenza nei giorni scorsi, ma le vere sorprese stanno nei nomi di Mancini e Xavi.
Mancini e Xavi, colpi di scena in arrivo?
Il vero elemento di sorpresa riguarda due candidature che potrebbero emergere nelle prossime ore. Roberto Mancini, al momento in corsa anche per la ct dell’Italia, si è incontrato con il direttore sportivo Giovanni Manna secondo quanto assicura Il Mattino. L’ex commissario tecnico azzurro rappresenterebbe una soluzione prestigiosa e inaspettata per Napoli.
Xavi Hernandez, reduce dall’esperienza al Barcellona, è un altro nome che circola negli ambienti. La sua candidatura aggiunge un livello internazionale alla ricerca del nuovo allenatore. Entrambi i profili potrebbero materializzarsi come sorprese nei prossimi giorni, modificando completamente lo scenario rispetto alle candidature finora pubbliche.
De Laurentiis ha in mano almeno cinque opzioni concrete per la panchina del Napoli. La decisione finale dipenderà da valutazioni tecniche, disponibilità contrattuale e visione progettuale. Gli azzurri cercano un allenatore capace di riportare stabilità e competitività nel medio termine, e il numero di candidature di livello internazionale testimonia l’attrattiva della piazza partenopea nel mercato degli allenatori.