Panchina Napoli, accordo molto vicino: De Laurentiis ha già incontrato il tecnico

La telenovela della panchina del Napoli sembra avviarsi verso il capitolo finale: dopo settimane di indiscrezioni, è Vincenzo Italiano il nome in pole. Il segnale è inequivocabile: De Laurentiis l’ha convocato a Roma, e l’accordo è ora ad un passo.

Italiano – Napoli, l’incontro di Roma e la strada verso l’accordo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, accompagnato dai propri agenti, ha incontrato stamattina nella capitale il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un vertice in cui si è parlato di dettagli e dell’interesse reciproco tra le parti. Italiano, dopo due stagioni al Bologna, è pronto a raccogliere quella che La Gazzetta definisce senza mezzi termini una pesantissima eredità.

Prendere il posto di Antonio Conte non è roba da poco: l’allenatore leccese aveva riportato entusiasmo, identità e risultati a Napoli, e i tifosi si aspettano continuità almeno sul piano della mentalità. Il prossimo passaggio è formale ma non banale: Italiano dovrà liberarsi dal Bologna, con cui ha già fissato un appuntamento per giovedì. Dopo le dimissioni, sarà nero su bianco.