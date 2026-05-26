Panchina Napoli, accordo molto vicino: De Laurentiis ha già incontrato il tecnico

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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al telefono davanti a una collezione di trofei

La telenovela della panchina del Napoli sembra avviarsi verso il capitolo finale: dopo settimane di indiscrezioni, è Vincenzo Italiano il nome in pole. Il segnale è inequivocabile: De Laurentiis l’ha convocato a Roma, e l’accordo è ora ad un passo.

Italiano – Napoli, l’incontro di Roma e la strada verso l’accordo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano, accompagnato dai propri agenti, ha incontrato stamattina nella capitale il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un vertice in cui si è parlato di dettagli e dell’interesse reciproco tra le parti. Italiano, dopo due stagioni al Bologna, è pronto a raccogliere quella che La Gazzetta definisce senza mezzi termini una pesantissima eredità.

Italiano, allenatore, in panchina con giubbotto nero durante una partita
Italiano in panchina durante una partita del Bologna

Prendere il posto di Antonio Conte non è roba da poco: l’allenatore leccese aveva riportato entusiasmo, identità e risultati a Napoli, e i tifosi si aspettano continuità almeno sul piano della mentalità. Il prossimo passaggio è formale ma non banale: Italiano dovrà liberarsi dal Bologna, con cui ha già fissato un appuntamento per giovedì. Dopo le dimissioni, sarà nero su bianco.

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